تقرير إسباني: المغاربة أكثر تعرضا لجرائم الكراهية

2022-10-03 / 19:23
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هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، صدر اليوم الاثنين، أن المغاربة هم أكثر الجنسيات الأجنبية تعرضا لجرائم وحوادث الكراهية بإسبانيا،

وحسب ذات التقرير فالمغةربة تعرضوا عام 2021 لـ 9.66 في المئة من مجموع حوادث الكراهية، بـ181 ضحية، مبتعدين بكثير عن ثاني جنسية أجنبية يتعرض حاملوها للكراهية بعد المغرب وهي كولومبيا بـ 2.72 في المئة.

وتعرض القاصرون المغاربة الى ما مجموعه 7.55 في المئة من مجموع جرائم الكراهية التي تعرض لها القاصرون في 2021، إذ بلغ عدد الضحايا من القصر المغاربة 16 حالة

ونبه الوزير الإسباني الذي قدم التقرير من أن جرائم الكراهية التي تشكل تهديدا خطيرا على أمن المجتمع وتقوض التعايش السلمي، تشهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة،

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