تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 71 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 71,42 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة مقابل 64,19 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة (زائد 7,23 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وعلاوة على ذلك، سجلت هذه الإحصائيات زيادة العجز التجاري بنسبة 56,1 في المائة لتصل إلى 214,76 مليار درهم، مع نمو الواردات بنسبة 44,8 في المائة والصادرات بنسبة 37 في المائة.

فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 67,9 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 19,57 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0