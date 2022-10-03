تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 71 مليار درهم

2022-10-03 / 19:09
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 71,42 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة مقابل 64,19 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة (زائد 7,23 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وعلاوة على ذلك، سجلت هذه الإحصائيات زيادة العجز التجاري بنسبة 56,1 في المائة لتصل إلى 214,76 مليار درهم، مع نمو الواردات بنسبة 44,8 في المائة والصادرات بنسبة 37 في المائة.

فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 67,9 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 19,57 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي

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تعليق واحد

  1. مع دلك يعانون الأمرين في بعض الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله

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