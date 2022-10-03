العثور على 4 جثث على متن قارب وفقدان 29 شخصا اخر

هبة بريس _ الرباط

قال عمال الإنقاذ إنهم عثروا على أربع جثث على متن قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري الإسبانية ، بعد ساعات فقط من نقل ناجٍ وحيد إلى مكان آمن،

وقالت منظمة غير حكومية إنه أبحر على متنه 34 شخصا، ما يعني أن 29 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل الإسباني على تويتر إنه “انتشل جثث أربعة أشخاص” من قارب على بعد 150 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة جران كناريا، وأنقذت سفينة تجارية عابرة الناجي الوحيد ليلة السبت ثم تم إجلاؤه بطائرة هليكوبتر”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تساعد قوارب المهاجرين التي تواجه مشكلات في البحر والعائلات التي تبحث عن أحبائها، على تويتر، إنها تلقت نداء استغاثة من نفس القارب قبل أسبوع من إبحارها من الصحراء الغربية

وكتبت على تويتر قائلة: تلقينا تنبيها بشأن زورق غادر الساحل جنوب العيون مباشرة فجر ذلك اليوم”، قائلة إنهم أبلغوا رجال الإنقاذ.

وأضافت: “بعد أسبوع من عدم وجود أخبار، شوهد قارب جنوب جزر الكناري يحمل رجلا منهكا يبلغ من العمر 26 عاما وأربع جثث.. بحلول نهاية الليل، علمنا أنه هو نفس القارب مع 34 شخصا كانوا على متنه”.

وقالت مالينو: “مأساة جديدة على أحد أكثر طرق المهاجرين فتكا – طريق جزر الكناري (..) “تم العثور على أربع جثث فقط .. أما بقية الضحايا، أي 29، فقد ابتلعهم المحيط. وستعاني أسرهم من حزن رهيب مع عدم وجود جثث يمكن توديعها”.

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