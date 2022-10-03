العثور على 4 جثث على متن قارب وفقدان 29 شخصا اخر

2022-10-03 / 18:14
1
هبة بريس _ الرباط

قال عمال الإنقاذ إنهم عثروا على أربع جثث على متن قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري الإسبانية ، بعد ساعات فقط من نقل ناجٍ وحيد إلى مكان آمن،

وقالت منظمة غير حكومية إنه أبحر على متنه 34 شخصا، ما يعني أن 29 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل الإسباني على تويتر إنه “انتشل جثث أربعة أشخاص” من قارب على بعد 150 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة جران كناريا، وأنقذت سفينة تجارية عابرة الناجي الوحيد ليلة السبت ثم تم إجلاؤه بطائرة هليكوبتر”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تساعد قوارب المهاجرين التي تواجه مشكلات في البحر والعائلات التي تبحث عن أحبائها، على تويتر، إنها تلقت نداء استغاثة من نفس القارب قبل أسبوع من إبحارها من الصحراء الغربية

وكتبت على تويتر قائلة: تلقينا تنبيها بشأن زورق غادر الساحل جنوب العيون مباشرة فجر ذلك اليوم”، قائلة إنهم أبلغوا رجال الإنقاذ.

وأضافت: “بعد أسبوع من عدم وجود أخبار، شوهد قارب جنوب جزر الكناري يحمل رجلا منهكا يبلغ من العمر 26 عاما وأربع جثث.. بحلول نهاية الليل، علمنا أنه هو نفس القارب مع 34 شخصا كانوا على متنه”.

وقالت مالينو: “مأساة جديدة على أحد أكثر طرق المهاجرين فتكا – طريق جزر الكناري (..) “تم العثور على أربع جثث فقط .. أما بقية الضحايا، أي 29، فقد ابتلعهم المحيط. وستعاني أسرهم من حزن رهيب مع عدم وجود جثث يمكن توديعها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : موجة ‘” الشرݣي” “تقتل” متشردا بهوامش المدينة

أكادير : موجة ‘” الشرݣي” “تقتل” متشردا بهوامش المدينة

2022-10-03 / 20:21
Photo of تازة.. انتحار نزيلة بمستشفى ابن باجة شنقا في ظروف غامضة

تازة.. انتحار نزيلة بمستشفى ابن باجة شنقا في ظروف…

2022-10-02 / 17:48
Photo of سيدي بنور: من أعلى عمود للتوتر العالي.. صعقة كهربائية تنهي حياة أربعيني

سيدي بنور: من أعلى عمود للتوتر العالي.. صعقة كهربائية…

2022-10-01 / 19:07
Photo of وجدة.. انت.حار طالبة داخل الحي الجامعي

وجدة.. انت.حار طالبة داخل الحي الجامعي

2022-10-01 / 14:01
Photo of 21 قت.يلا و 2198 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

21 قت.يلا و 2198 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن…

2022-09-27 / 16:51
Photo of إصابات في حادث انقلاب حافلة للمسافرين بزاوية الشيخ

إصابات في حادث انقلاب حافلة للمسافرين بزاوية الشيخ

2022-09-27 / 13:42
Photo of القصر الكبير.. وفاة 9 أشخاص بسبب تناول “الماحيا”

القصر الكبير.. وفاة 9 أشخاص بسبب تناول “الماحيا”

2022-09-27 / 11:44
Photo of العيون.. خلاف داخل مقهى ينتهي بجريمة قت.ل

العيون.. خلاف داخل مقهى ينتهي بجريمة قت.ل

2022-09-26 / 17:03
Photo of شخص يقت.ل “متشردا” بطانطان.. والأمن يتحرك

شخص يقت.ل “متشردا” بطانطان.. والأمن يتحرك

2022-09-26 / 16:06
Photo of مراكش.. شاحنة تدهس عاملا وترديه قت.يلا في ورش بناء

مراكش.. شاحنة تدهس عاملا وترديه قت.يلا في ورش بناء

2022-09-26 / 14:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق