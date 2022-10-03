اليمن تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء
جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، السيد أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين 3 أكتوبر بالرباط، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لمغربية الصحراء.
وقال الوزير اليمني، خلال ندوة مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما ، “إننا نجدد موقف اليمن الثابت الذي عبرنا عنه مرارا، والذي يشكل موقفا أصيلا لليمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء”.
وشدد الوزير اليمني على أن أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء “لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”موقف أصيل لليمن، ونحن نقف مع أشقائنا بالمغرب في هذه المسألة “، وذلك في إطار مفهوم التضامن العربي وما تقره مواثيق الجامعة العربية والمواثيق الدولية.
من جانبه، أعرب السيد بوريطة عن شكره لليمن على موقفها الثابت الداعم لقضية الصحراء المغربية، والذي لطالما عبرت عنه في شتى المنتديات الإقليمية والدولية.
12 تعليقات
نشكر ونرحب بتضامن اخواننا اليمنيين معنا في قضيتنا العادلة الصحراء المغربية وتاييدهم المطلق لوحدتنا الترابية ودعمهم بمبادرة الحكم الذاتي العادل والمنصف لكلا الطرفين
كل من الدول التي ادعمت في ثبوتها أن الصحراء مغربية فالف شكر وتقدير واجلال لجمهورية اليمن ..
إن التعاون وتطوير الاستثمارات مابين إفريقيا والمغاربة المقيمين بالخارج أكد السيد ناصر بوريطة عقب محادثات ابرزت مدى تطوير هذآ التعاون ونتمنى لهم المزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما…
الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع ذلك وسنضحي بارواحنا وابنائنا وبناتنا ولن نتخلى عن شبر منها …
ما هي اليمن هل هي التي كان المغرب يقنبل في اطفالها أم اليمن التي أسقطت للمغرب طائرة أ ف 16 ؟
نتمنى أن تخرج هذه الندوة المشتركة مع وزير الشؤون الخارجية مع التعاون الإفريقي والمغاربة بنتيجة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستهدف الصحراءالمغربية..
لفك النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر يجب أن يكون الحكم الذاتي هو الحل الأفضل لهذا النزاع…
جميع الدول العربية والافريقية وكذا بعض الدول الأوروبية بمواقفها الثابت الداعم لقضية الصحراء المغربية مما جعلها تعبر عنها في شتى الندوات بكون الصحراء مغربية..
ككون مغربية مقيمة في الخارج افتخر بالشعب اليمني الذي اعطى كلمة حق في قضية الصحراء المغربية فالف شكر وتقدير واجلال لجمهورية اليمن..
نحن لن نتخلى عن صحرائنا المغربية وسنسترجعها بحول الله وقوته كرهوا أم احبوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها…
يجب تطبيق الحكم الذاتي من أجل حل هذآ النزاع القائم بين المغرب والجزائر حتى يرضى الجميع…
المغرب لديه وثائق تثبت بأن الصحراء مغربية أبا عن جد كما نفتخر بالاعترافات الدولية فهذا دليل على أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية.. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكل كرامة وسيادة أطال آلله عمره وحفظه لشعبه واسرته الملكية يآرب.