كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

هبة بربس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 3 أكتوبر، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و821 ألف و434 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و403 ألف و266 شخصا، مقابل 24 مليون و906 آلاف و731 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 50 ألف و087 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و978 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و601 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (3)، والدار البيضاء سطات (2)، ومراكش أسفي (1)، وبلغ مجموع الحالات النشطة 99 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموعها حالتين.

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