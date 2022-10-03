الملك: نولي أهمية لتقوية التشاور والتنسيق مع دولة ألمانيا

2022-10-03 / 16:07
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للرئيس الألماني عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألماني بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن مدى ارتياحي لروابط الصداقة المتينة والاحترام المتبادل التي تجمع بلدينا، والتي يحذونا حرص مشترك على توطيدها وترسيخها بالمضي قدما في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون البناء القائمة بينهما والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

وأضاف جلالة الملك “كما لا يفوتني، في هذا السياق، أن أؤكد لفخامتكم على الأهمية التي توليها المملكة المغربية لتقوية التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة سويا في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والأمنية التي يشهدها العالم”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشجب التدخل الإيراني في اليمن والشؤون الداخلية العربية

المغرب يشجب التدخل الإيراني في اليمن والشؤون الداخلية العربية

2022-10-03 / 18:44
Photo of اليمن تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

اليمن تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

2022-10-03 / 17:21
Photo of الرباط.. ميارة يجري محادثات مع وفد بريطاني

الرباط.. ميارة يجري محادثات مع وفد بريطاني

2022-10-03 / 15:52
Photo of بمصر.. وهبي يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

بمصر.. وهبي يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

2022-10-03 / 15:13
Photo of غواتيمالا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي

غواتيمالا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-10-03 / 14:36
Photo of الملك ل”الرئيس العراقي”: حريصون على مواصلة العمل سويا لتعزيز علاقاتنا

الملك ل”الرئيس العراقي”: حريصون على مواصلة العمل سويا لتعزيز…

2022-10-03 / 13:47
Photo of زعيم حزب جزائري: وجدة وجرسيف جزائريتان ⁩

زعيم حزب جزائري: وجدة وجرسيف جزائريتان ⁩

2022-10-03 / 12:15
Photo of البام يعقد مؤتمره الإقليمي بمكناس

البام يعقد مؤتمره الإقليمي بمكناس

2022-10-02 / 23:06
Photo of المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتابع “بقلق بالغ” تطور الوضع في بوركينا فاسو

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتابع “بقلق بالغ” تطور…

2022-10-02 / 20:39
Photo of شباط : بعد مرور سنة من العمل الجماعي بمدينة فاس، تكاد تكون الحصيلة “صفريا”

شباط : بعد مرور سنة من العمل الجماعي بمدينة…

2022-10-02 / 19:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق