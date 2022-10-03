الملك: نولي أهمية لتقوية التشاور والتنسيق مع دولة ألمانيا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للرئيس الألماني عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألماني بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن مدى ارتياحي لروابط الصداقة المتينة والاحترام المتبادل التي تجمع بلدينا، والتي يحذونا حرص مشترك على توطيدها وترسيخها بالمضي قدما في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون البناء القائمة بينهما والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

وأضاف جلالة الملك “كما لا يفوتني، في هذا السياق، أن أؤكد لفخامتكم على الأهمية التي توليها المملكة المغربية لتقوية التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة سويا في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والأمنية التي يشهدها العالم”.

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