بمصر.. وهبي يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

2022-10-03 / 15:13
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هبة بريس

اختتم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زيارته لدول الخليج والمملكة الأردنية ومصر، بلقاء ثنائي مع وزير العدل بجمهورية مصر العربية عمر مروان.

وخصص هذا اللقاء للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض الاصلاحات التي تعرفها منظومة العدل بالمغرب.

وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها لجمهورية مصر العربية، وبهدف تعزيز التواصل وتعميق التعاون مع نظيره المصري، التقى وهبي، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط.

وتم خلال هذا اللقاء تناول أهم الترتيبات المتخذة بالمملكة المغربية لتنظيم مؤتمر وزراء العدل العرب بالمغرب نهاية الشهر الجاري، وكافة الإجراءات التنظيمية الجاهزة لإنجاح هذا اللقاء الهام المزمع تنظيمه بمدينة إفران.

كما كان اللقاء مناسبة للتطرق لبعض القضايا الراهنة التي تعيشها الأمة العربية والتحديات والرهانات المطروحة عليها، مع التفكير في كيفية إسهام وزراء العدل العرب في حلها.

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