العالم السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب

2022-10-03 / 14:56
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هبة بريس

فاز العالم السويدي سفانتي بابو، اليوم الاثنين، بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، وذلك لدوره في تحديد تسلسل مجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”.

وأضافت اللجنة “الفروقات الجينية بين الانسان العاقل وأقرب أسلافنا الذين انقرضوا كانت مهولة إلى حين تم تحديدها بفضل أعمال بابو”.

واكتشف سفانتي بابو، الذي أحرز والده سونيه برغرستر جائزة نوبل للطب في العام 1982، أن “انتقالا للجينات حصل بين اشباه البشر المنقرضين راهنا والانسان العاقل. هذا الانتقال القديم للجينات إلى الانسان الراهن كان له تأثير فيزيولوجي من خلال تأثيره، مثلا على طريقة تفاعل نظامنا المناعي مع الأمراض”.

وتبلغ القيمة المادية للجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية (حوالى 920 ألف أورو).

وحاز جائزة نوبل للطب العام الماضي الأميركيان أرديم باتابوتيان وديفيد جوليوس لاكتشافهما الطريقة التي ينقل فيها النظام العصبي الحرارة واللمس.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم غدا الثلاثاء مع الاعلان عن جائزة نوبل للفيزياء، ومن ثم الكيمياء يوم الأربعاء، قبل جائزة الآداب المرتقبة جدا، والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الاثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.

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