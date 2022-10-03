الملك ل”الرئيس العراقي”: حريصون على مواصلة العمل سويا لتعزيز علاقاتنا

2022-10-03 / 13:47
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق، السيد برهم صالح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للسيد برهم صالح، وأصدق المتمنيات للشعب العراقي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة الوطنية لأجدد تقديري للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية العراق، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالح شعبينا المشتركة ويسهم في توطيد أواصر التعاون والتكامل بين شعوب الأمة العربية والإسلامية”.

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