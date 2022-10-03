حضور النساء الجمركيات في المناصب الحساسة تأكيد على النجاح والكفاءة المهنية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

كثيرة هي النساء اللائي كان لهن شرف تحمل المسؤولية داخل الإدارات المغربية بعدما كانت ذات المناصب مقتصرة على الرجال فقط طيلة القرن الماضي ، مكتفية بذلك في إشراك المرأة كعنصر ثانوي في إدارة مكاتب بعض المؤسسات والإدارات العمومية دون أن توكل إليهن مسؤوليات حساسة وتقريرية كالذي نراه اليوم في مختلف القطاعات والوزارات دون إستثناء، حتى صارت المرأة المغربية واليا في الداخلية، سفيرة في الخارجية، إلى غير ذلك من الأمثلة التي صارت من المسلمات في المغرب الحديث الذي إرتكز على المساواة والتعادلية وتكافؤ الفرص في عهد الملك محمد السادس خصوصا.

فلا يمكن بحال من الأحوال ان نقارن وزيرة رغم حساسية منصبها بمسؤولة تدرجت حسب الكفاءة والخبرة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم لإعتبار واحد وأوحد يتمثل في أن الوزيرة منصب سياسي تفرزه الإنتخابات والإنتماء الحزبي ومدة صلاحيته محدودة بانتهاء الولاية ما لم يجدد الناخب المغربي الثقة في نفس الحزب او الأحزاب المتحالفة.وبالتالي يجب التمييز بين الحالتين وهنا تتجسد المساواة والكفاءة التي ما فتئ العهد الجديد يلح عليها ويوليها أولوية خاصة سيما في الخطابات الملكية السامية التي أنصفت المرأة بشكل كبير لدرجة غير مسبوقة فاقت كل تطلعات وانتظارات العنصر النسوي ذاته.

نموذج المرأة الناجحة والمجتهدة نستلهمه اليوم من إدارة الجمارك التي إنخرطت بدورها في برنامج “التأنيث” داخل هياكلها ومسؤوليها المركزيين والجهويين، إذ لا بد لنا أن نبرز دور هذه المرأة الطموحة في السهر على حماية الوطن كغيرها من الجمركيين نساءا ورجالا،دون تقصير ولا إخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مراقبة وظبط كل المخالفات التي عادة ما ترتكب من طرف المسافرين إما بجهلهم للقانون أو بسبق نية وإصرار.

“نوال حيدر” واحدة من المسؤولات الجمركيات اللائي تم تعيينهن حديثا كمديرة المسافرين على مستوى جهوية طنحة_تطوان_ الحسيمة والتي أبلت البلاء الحسن وساهمت بشكل فعال في إنجاح عملية مرحبا لهذه السنة جنبا إلى جنب مع المدير الجهوي “مراد بوشعرة” الذي ما فتئ يذكر عناصره بضرورة الإحترام المتبادل للمسافرين والتطبيق السليم لدوريات الإدارة المركزية التي تواكب موسم العبور وتسهر على إنجاحه بكل الوسائل التنظيمية المتاحة كي لا تتكرر مأساة سنة 2018 التي قيل أنها إفتقرت إلى الإستباقية وحسن التنظيم، وفعلا سرعان ما تم تدارك الأمر من طرف كل المصالح بما فيها مصلحة الجمارك لتضفي على عملية هذه طابعا خاصا تجاوزت الجالية معه الجرح الذي خلفته نظيرتها سنة 2018.

إن مرأة مغرب اليوم لم تعد مسؤولة فقط عن زوجها وأولادها وبيتها، بل صارت مشاركة في التنمية المستدامة للوطن وأبانت عن علو كعبها في كل المجالات، ولنا في نموذج مديرة المسافرين في ميناء طنجة المتوسط خير مثال على الكفاءة والتنظيم المحكم الذي يزيد من سمو المرأة العربية والإعتراف بها شريكا حقيقيا للرجل ومكونا واعدا في تنمية البلاد واقتصادها والدفاع عن المقدسات والوحدة الترابية للمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11