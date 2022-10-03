بعد مقاومة عنيفة.. درك جهوية سطات يطيح بمروجي المخدرات

هبة بريس_م منفلوطي

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مليلة التابع للقيادة الجهوية بسطات، تمكنت من حجز سيارة رباعية الدفع نوع رانج روفر تحمل صفائح ترقيم مزورة على متنها كميات كبيرة من الخمر الأحمر والجعة، ومخدر الشيرا ومادة الكوكايين ومبلغ مالي قدره 9000.00 درهما من عائدات الاتجار، إضافة إلى حجز سلاح ابيض عبارة عن سكين من الحجم الكبير، بعد اعتقال شخصين ينشطان في الترويج كانا على متن السيارة بعد مقاومة عنيفة لعناصر دورية الدرك فيما تمكن ثلاثة آخرون من الفرار مستغلين حلكة الظلام .

العملية النوعية تأتي في سياق إطار الحملات المتواصلة و المستمرة قصد محاربة استهلاك و تجارة المخدرات بمختلف أشكالها، حيث تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي بسيدي حجاج من توقيف شخص يجوب المدينة و ضواحيها عبر عربة مجرورة بدابة، و قد ضبط على متنها ما يناهز 36 كلغ من مخدر الكيف سنابل و كذا 67 كلغ من مخدر طابا أوراق، كانت موجهة للبيع حيث يوهم صاحبها السلطات المحلية و العناصر الأمنية بالمدينة أنه يقوم ببيع الخضراوات و الفواكه، ليتم حجز الكل بالإضافة لمبلغ مالي متحصل عليه من هذه العملية، و وضعها رهن إشارة العدالة و اعتقال المعني بالأمر وتقديمه على أنظار العدالة.

وفي عملية نوعية أخرى، تمكن رجال الدرك الملكي بمركز أولاد اسعيد بسرية سطات، من توقيف شخص يزاول تجارة المخدرات و ترويجها بالمنطقة عبر دراجة نارية، و هو شخص من ذوي السوابق في الميدان و يشكل موضوع 12 مذكرة بحث وطنية و محلية من طرف عناصر الدرك الملكي و كذا الأمن الوطني بمدينة سطات، حيث أسفرت عملية التمشيط و التحري من التوصل إلى المعني بالأمر و ضبطه متلبسا بحيازة ما يناهز 19 كلغ من مخدر الكيف و 04 كلغ من طابا أوراق إضافة إلى ½ كلغ من مخدر الشيرا “الحشيش”، و قد ضبط بحوزة المعني بالأمر مبلغ مالي متحصل عليه من هذه العملية.

كما قامت عناصر المركز سالف الذكر بحجز كميات أخرى كان المعني بالأمر، المنحدر من ضواحي المنطقة، يخفيها بمنزله، تراوحت بين 30 كلغ من مخدر الكيف، 20 كلغ من مخدر طابا، و 01 كلغ من مخدر الشيرا، ليتم حجز الكل و اعتقال المعني بالأمر و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لتقديمه على انظار العدالة.

وبالمركز الترابي للدرك الملكي ببرشيد، قامت العناصر هناك بحجز2000 لتر من ماء الحياة ، و10000 لترا من التين المخمر، و60 كلغ من الكيف، و15 كلغ من طابا أوراق، و500 غرام من مخدر الشيرا، إضافة إلى اعتقال شخصين.

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