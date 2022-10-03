بأموال الجزائريين.. البوليساريو تحصل على طائرات “درون”

2022-10-03 / 11:38
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هبة بريس - الرباط

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، عن تسلمها طائرات دون طيار “درون”.

وذكر ما يسمى ب”وزير الداخلية” في الجبهة الانفصالية، أن الطائرات الجديدة سيستخدمها ضد المغرب.

هذا ويذكر أن الطائرات المسيرة التي تسلمتها عصابة “المرتزقة”، قد تم اشتراؤها من أموال الشعب الجزائري، وتنضاف الى الأموال الطائلة التي يصرفها نظام تبون لدعم الأطروحة الانفصالية.

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‫21 تعليقات

  1. يبدو انه الآن لامناص للمغرب من مطاردة المرتزقة ولو تحصنوا بالعاصمة الجزائرية التي تجاهر بالعداء للمغرب وتمويل الحرب عليه من طرف المرتزقة الذين يحتمون بالنظام الجزائري المجرم

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