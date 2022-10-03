بأموال الجزائريين.. البوليساريو تحصل على طائرات “درون”

2022-10-03 / 11:38
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هبة بريس - الرباط

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، عن تسلمها طائرات دون طيار “درون”.

وذكر ما يسمى ب”وزير الداخلية” في الجبهة الانفصالية، أن الطائرات الجديدة سيستخدمها ضد المغرب.

هذا ويذكر أن الطائرات المسيرة التي تسلمتها عصابة “المرتزقة”، قد تم اشتراؤها من أموال الشعب الجزائري، وتنضاف الى الأموال الطائلة التي يصرفها نظام تبون لدعم الأطروحة الانفصالية.

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‫2 تعليقات

  1. هؤلاء يريدون الحرب بكل ثمن فعلى المغرب الاستعداد للحرب فهي آتية لا محال عنها

  2. الشعب المغربي لن يتخلى على شبر واحد من الصحراء المغربية اما الجزائر المرتزقة تنبح متلالكلاب الضالة واقول اشكر فرنسا لقتلت مليون ونصف خنزير بري جزائري ليسو شهداء و اما كلاب معفنة

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