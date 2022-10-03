مهنيو التصدير يطالبون بالمساواة في ضريبة الشركات مع مناطق التسريع الصناعي

2022-10-03 / 12:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

طالب مهنيو التصدير المغاربة بضرورة المساواة فيما يخص الضريبة المفروضة على الشركات الموجودة في مناطق التسريع الصناعي مع تلك الموجودة خارج هاته المناطق.

و في هذا الصدد، راسلت الجمعية المغربية للمصدرين الحكومة للفت الانتباه لملفها المطلبي المتضمن لعديد النقاط و في مقدمتها إقرار المساواة الضريبية مع شركات التسريع الصناعي التي تستفيد من امتيازات ضريبية مهمة.

و أوضحت الجمعية المغربية للمصدرين أنه يتوجب كذلك على الحكومة اعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المائة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المائة من القيمة المضافة، و15 في المائة عندما تشمل 50 في المائة من القيمة المضافة.

و طالبت ذات الجهة من الحكومة التنصيص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بتكاليف الترويج واستكشاف الأسواق الجديدة و ذلك لتشجيع المصدرين المغاربة على البحث عن أسواق جديدة لترويج المنتوجات المغربية و الاستفادة من العملة الصعبة التي ستنعش السوق الوطنية.

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