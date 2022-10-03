ارتفاع ضحايا الإعصار “إيان” إلى 85 شخصا

2022-10-03 / 10:45
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هبة بريس - وكالات

تجاوز عدد ضحايا الإعصار “إيان” 80 شخصا، أمس الأحد، في الوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية تعافيا من المتوقع أن يكلف عشرات المليارات.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات، وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي.

وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبان غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول “إيان” ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء، بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة، ورياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومتراً في الساعة.

وسقط كل الضحايا في ولاية فلوريدا باستثناء أربعة فقط من خارجها.

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