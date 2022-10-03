أبطال “المواي طاي” يتنافسون على بطولة المغرب في الدار البيضاء

هبة بريس ـ رياضة

تحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات البطولة الوطنية لرياضة “المواي طاي” القتالية و ذلك في الفترة ما بين 13 و 16 أكتوبر الجاري.

و أوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، أن منافسات البطولة الوطنية للمواي طاي لأقل من 23 سنة ذكورا وإناثا ستجرى بالقاعة المغطاة مديونة بالدارالبيضاء.

و أوضحت الجامعة السالفة الذكر أن هذه البطولة الوطنية ستكون مفتوحة في وجه كل اللاعبين واللاعبات المتراوحة أعمارهم مابين 17 سنة و23 سنة على الأكثر، الحاصلين على الحزام الأخضر فما فوق.

*الصورة من الأرشيف

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