أبطال “المواي طاي” يتنافسون على بطولة المغرب في الدار البيضاء

2022-10-03 / 11:51
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هبة بريس ـ رياضة

تحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات البطولة الوطنية لرياضة “المواي طاي” القتالية و ذلك في الفترة ما بين 13 و 16 أكتوبر الجاري.

و أوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، أن منافسات البطولة الوطنية للمواي طاي لأقل من 23 سنة ذكورا وإناثا ستجرى بالقاعة المغطاة مديونة بالدارالبيضاء.

و أوضحت الجامعة السالفة الذكر أن هذه البطولة الوطنية ستكون مفتوحة في وجه كل اللاعبين واللاعبات المتراوحة أعمارهم مابين 17 سنة و23 سنة على الأكثر، الحاصلين على الحزام الأخضر فما فوق.

*الصورة من الأرشيف

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