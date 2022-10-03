الأمن يوقف سارق أغطية البالوعات بسلا

2022-10-03 / 09:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، مساء يوم الأحد 2 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتعييب منشأة ذات منفعة عامة والإيذاء.

وكان المشتبه فيه قد قام بسرقة الغطاء الحديدي لبالوعة الصرف الصحي بحي تابريكت بسلا، متسببا في سقوط طفل قاصر بداخلها وإصابته جسديا، وهي النازلة التي وثقتها شرائط فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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تعليق واحد

  1. سارق البالوعات تم توقيفه في ظرف قياسي وسارقو الملايير مازالوا يرتاعون ويتمتعون باموال الفقراء والايتام والتكالى ..ربما سيحاكم سارق الباعلوات وسيدخل السجن قبل نهاية هدا الشهر بينما مختلسو المال العام من علية القوم من وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات وغيرهم بقيت ملفاتهم لمدد تتجاوز 10سنوات في رفوف المحاكم بل منهم من مازال يمارس نفس المهام ويتراس جماعات ويحضر في جلسات البرلمان ويقرر في شان البلد بمشاركته في اصدار قوانين من تحت القبة البرلمانية …لا حصانة لدولة بدون عدالة تشمل الجميع وترى مواطنيها بنفس العين ..

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