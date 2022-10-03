رسميا.. الكاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025

2022-10-03 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فتح باب تقديم طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان “كاف” أعلن عن سحب تنظيم البطولة القارية، من دولة غينيا، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية داخل البلاد لاستضافة البطولة، بعد زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي الأحد: “اجتمع المكتب التنفيذي للكاف في الجزائر يوم السبت 1 أكتوبر، وأعلن إعادة فتح باب التقديم لطلب استضافة نهائيات أمم إفريقيا 2025”.

وتابع: “الكاف يتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في كأس العالم من إفريقيا، تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال”.

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