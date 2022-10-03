طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-03 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي فوق كل من شرق البلاد، والريف، و كذا بشرق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

وستنتشر سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد محلي.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمنطقة طنجة و بسواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والأبيض المتوسط.

و سيصبح الطقس حارا نسبيا بمنطقة سوس و بالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية و بجنوب الأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين و 19و 24 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، و ستكون ما بين 15و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا بأقصى الشمال الغربي للبلاد، وبشمال المنطقة الشرقية، بينما سترتفع عموما بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج محليا بالجنوب.

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