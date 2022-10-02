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إعطاء الانطلاقة الرسمية لموسم القنص بالمغرب

2022-10-02 / 21:51
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هبة بريس - الرباط

أعطي اليوم الأحد، الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2022/2023 بضواحي إقليم بنسليمان.

و أبرز عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات واعتماد الاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030″، من شأنه الدفع بالقطاع الغابوي نحو التطور المنشود، في ظل تنمية مستدامة تراعي التوازنات الإيكولوجية للنظم الغابوية.

كما ذكر المتحدث بأن تطوير مجال القنص عبر فتح أوراش مهمة من برامج ومشاريع تنموية تجعل من نشاط القنص آلية للتنمية المحلية المستدامة، مشيرا الى ضرورة انخراط جميع القناصة في تنمية مجال القنص بالمغرب، و احترام التدابير التنظيمية المتبعة في هذا المجال.

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‫5 تعليقات

  2. صيد موفق للجميع مليئ بالامن والفرح والهناء والمرجو إحترام عدد الطرائد المسموح بها

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