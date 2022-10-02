مالي ..سقوط قتلى في اشتباكات بين عناصر من الجيش وفاغنر الروسية

2022-10-02 / 21:00
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هبة بريس - وكالات

تواجه العلاقات بين عناصر الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية، أزمة كبيرة مع سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجانبين في منطقة “غاو” شمالي شرق مالي.

وصرحت مصادر أزوادية عن وقوع اشتباكات بين عناصر الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية في معسكر الجيش المالي بمدينة “إنسونغو” بولاية غاو شمالي شرق مالي، سبتمبر الماضي، ما أسفر عن وفاة اثنين من الجيش المالي، وإصابة عنصر فاغنر بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر أنه خلال الأشهر الماضية ارتفعت وتيرة رفض الجنود الماليين للأوامر التي تصدر من مجموعة فاغنر، ما أدى لنشوب اشتباكات، في أكثر من واقعة.

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