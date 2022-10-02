بعد مأساة “الخمر القاتل” ..انتحار اب لطفلين يهز مدينة القصر الكبير
هبة بريس – متابعة
استيقظت مدينة القصر الكبير ، أمس السبت على وقع خبر مؤلم بعد اقدام اب لطفلين على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله الكائن بمنطقة حي “المرس ” في ظروف وصفت بالغامضة .
وبحسب مصادر محلية فقد عثر على الاب معلقا باستعمال حبل لفه حول رقبته وتبثه بعناية بسقف إحدى غرف المنزل، قبل ان يتم اخطار السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية التي حضرت الى عين المكان لمعاينة الجثة .
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمدينة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف ودوافع اقدام الهالك على وضع حد لحياته شنقا ، وذلك على بعد ايام قليلة من فاجعة “الخمر القاتل” الذي هز مدينة القصر الكبير ومعها الراي العام الوطني .
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26 تعليقات
يجب على الشرطة العلمية لكشف ملامسة هذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه له بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة التي خلفت حزن أليم في عائلته وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
هل هذا الشخص كان من ضحايا (ماحيا) ؟. وما علاقته بها حتى أدى بنفسه إلى الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ربما هناك اسباب مادية وضغوطات معيشية ؛ والابناء في هذا الوقت يتطلبون مصاريف بكثرة وهذا ما جعله يقوم بعملية الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ربما كان توفي من قبل أي أنه شرب ماحيا ؛ وقامت عائلته بتعليقه في سقف الحجرة من أجل تفادي الفضيحة حتى يقول الناس انه توفي شنقا ( الانتحار) …والفاهم يفهم…