بعد مأساة “الخمر القاتل” ..انتحار اب لطفلين يهز مدينة القصر الكبير

2022-10-02 / 20:15
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هبة بريس – متابعة

استيقظت مدينة القصر الكبير ، أمس السبت على وقع خبر مؤلم بعد اقدام اب لطفلين على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله الكائن بمنطقة حي “المرس ” في ظروف وصفت بالغامضة .

وبحسب مصادر محلية فقد عثر على الاب معلقا باستعمال حبل لفه حول رقبته وتبثه بعناية بسقف إحدى غرف المنزل، قبل ان يتم اخطار السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية التي حضرت الى عين المكان لمعاينة الجثة .
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمدينة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف ودوافع اقدام الهالك على وضع حد لحياته شنقا ، وذلك على بعد ايام قليلة من فاجعة “الخمر القاتل” الذي هز مدينة القصر الكبير ومعها الراي العام الوطني .

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‫26 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الا بالله ، اللهم اغفر له وتجاوز عنه وارزق اهله الصبر والسلوان

  4. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  5. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
    تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه

  17. ربما سبب انتحاره هو المعيشة التي يعيشها الشعب المغربي حالياً بالاخص الوضعية الصعبة الراهنة في ارتفاع الاسعار المهولة في الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  18. نلاحظ أن المغرب عرف ارتفاعا كبيراً في ظاهرة الانتحار ولاندري السبب ؟؟؟ اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب وصبىر اهليه ودويه الصبر والسلوان..

  19. ربما لم يقدر تحمل المسؤولية العائلية ؛ النفقة على أولاده زائد الضغوطات النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  20. اللهم تجاوز عليه ذنوبه وخطاياه وارحمه ياارحم الراحمين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..

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