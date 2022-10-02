بعد مأساة “الخمر القاتل” ..انتحار اب لطفلين يهز مدينة القصر الكبير

هبة بريس – متابعة

استيقظت مدينة القصر الكبير ، أمس السبت على وقع خبر مؤلم بعد اقدام اب لطفلين على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله الكائن بمنطقة حي “المرس ” في ظروف وصفت بالغامضة .

وبحسب مصادر محلية فقد عثر على الاب معلقا باستعمال حبل لفه حول رقبته وتبثه بعناية بسقف إحدى غرف المنزل، قبل ان يتم اخطار السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية التي حضرت الى عين المكان لمعاينة الجثة .

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمدينة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف ودوافع اقدام الهالك على وضع حد لحياته شنقا ، وذلك على بعد ايام قليلة من فاجعة “الخمر القاتل” الذي هز مدينة القصر الكبير ومعها الراي العام الوطني .

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