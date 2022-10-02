إعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا مخلفا دمارا شاملا

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حصيلة ضحايا إعصار “إيان” في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين، بلغت أكثر من 70 قتيلا.

ونقلت شبكة “إن.بي.سي” الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن حصيلة ضحايا الإعصار في الولايتين قد تصل إلى 77 حالة وفاة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 45 حالة وفاة محتملة على الأقل جراء إعصار “إيان” في فلوريدا.

وضرب إعصار “إيان” ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.

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