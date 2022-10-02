مراكش ..الاطباء الداخليون والمقيمون يحتجون ضد وزارة الصحة

هبة بريس - مراكش

نظم الأطباء المقيمون والداخليون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وقفة احتجاجية ضد عدم التوصل بمستحقاتهم عن الحراسة الإلزامية لما يقارب سنتين.

ودعت جمعيتا الأطباء الداخليين والمقيمين بمراكش، إلى التعجيل بصرف مستحقاتهم احتراما لـلحق الدستوري الذي يضمن الأجر مقابل العمل ، حيث قال بيان صادر عن الجمعيتين إنهما “تتابعان بقلق وأسف شديد، التأخر وسياسة التسويف واستمرار أسلوب اللامبالاة والتماطل الذي يعرفه ملف صرف مستحقات الحراسة الإلزامية برسم سنة 2021، وانعدام آية بوادر للإفراج عن هذه المنح الهزيلة منذ ما قارب السنتين رغم كل المراسلات والاستفسارات والوقفات المطالبة بهذا الحق الدستوري الذي يضمن الأجر مقابل العمل”.

ووطالب المحتجون بمعالجة الملفات بطرق عادية ومستعجلة إسوة بالسنوات الفارطة”.

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