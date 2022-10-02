معبر باب سبتة المحتلة

إحباط تهريب حوالي 39 ألف أورو بمعبر باب سبتة

2022-10-02 / 19:15
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هبة بريس -

أحبطت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، مساء السبت، إدخال 38 ألف و 900 أورو إلى التراب الوطني دون تصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بباب سبتة عثرت على هذا المبلغ المالي بحوزة مغربي مقيم بالخارج كان بصدد الدخول إلى التراب الوطني على متن سيارة مرقمة بفرنسا، مشيرا إلى أن المعني بالأمر كان ينوي إدخال هذا المبلغ المالي دون تصريح ودون القيام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

وتابع المصدر ذاته بأنه تم إنجاز محضر استماع وحجز للمعني بالأمر وفق التدابير القانونية المعمول بها.

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‫3 تعليقات

  1. هههههه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم… لو كان إخراج اليورو لقلنا تهريب… مغاربة يريدون ضخ العملة للمغرب فلما يتم ترهيبهم…. العجب هاذ البلاد..

  2. يتدخل الوزير بوصوف في كل نازلة الا في هذه النوازل المتعلقة بإيقاف مغاربة الخارج القافلين الى بلدهم و بحوزتهم مبالغ غير مصرحة فيتم توقيفهم و يتم التغاضي عن كونهم مهاجرين مغاربة ليصبحوا مهربين!! و لا نسمع عن توقيف كروش الحرام ناهبي مقدرات الوطن و هم يهربون الأموال الى الخارج، و الكل يسمع عن تهديدات بعض الدول المبطنة بفضح ارصدة بعضهم!!

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