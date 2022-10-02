شباط : بعد مرور سنة من العمل الجماعي بمدينة فاس، تكاد تكون الحصيلة “صفريا”
هبة بريس - متابعة
قال حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والكاتب العام لنقابة اتحاد القوات العاملة، ان المرحلة التدبيرية الحالية لمجلس جماعة فاس يرسم صورة قاتمة ، واصفا الحصيلة ب”صفريا”.
وأضاف شباط الذي كان يتحدث اليوم الاحد كمستشارا بجماعة فاس، ضمن لقاء تواصلي عقده فريق “المواطنة” بالقول ان الشعب يئس من الوعود الانتخابيىة الكاذبة التي وزعتها أحزاب الأغلبية الحكومية خلال استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.
وأردف شباط قائلا :” “لابد للإنسان أن يكون ملحاحا، لأن الله يحب العبد الملحاح، وأن الإصرار وراء تحقيق المطالب هو السبيل الأوحد لمعالجة المشاكل القائمة.”
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3 تعليقات
الله يعطينا وجهك ، شحال وأنت حاكم فاس ومادرتي والو ياالله بان ليك المردودية صفر ، لقاوها وقفة في الصفر راهم غادين مع الوقت ربما يتحول المعدل 0,01
هو بالذات آخر من يتكلم في الشأن السياسي لأن الفساد يغطيه من رأسه إلى اخمص قدميه زائد الكوارث التي جرها على مدينة فاس وماجاورها
اين،الأموال المهربة ايها اللص ان الله يمهل ولايهمل والله لو كان عمر بن الخطاب حيا لرجمك انت والسكير ولدك حتى الموت