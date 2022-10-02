شباط : بعد مرور سنة من العمل الجماعي بمدينة فاس، تكاد تكون الحصيلة “صفريا”

هبة بريس - متابعة

قال حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والكاتب العام لنقابة اتحاد القوات العاملة، ان المرحلة التدبيرية الحالية لمجلس جماعة فاس يرسم صورة قاتمة ، واصفا الحصيلة ب”صفريا”.

وأضاف شباط الذي كان يتحدث اليوم الاحد كمستشارا بجماعة فاس، ضمن لقاء تواصلي عقده فريق “المواطنة” بالقول ان الشعب يئس من الوعود الانتخابيىة الكاذبة التي وزعتها أحزاب الأغلبية الحكومية خلال استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.

وأردف شباط قائلا :” “لابد للإنسان أن يكون ملحاحا، لأن الله يحب العبد الملحاح، وأن الإصرار وراء تحقيق المطالب هو السبيل الأوحد لمعالجة المشاكل القائمة.”

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