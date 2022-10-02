انقلاب بوركينافاسو ..غوتيريش يدين الاستيلاء على السلطة بالقوة

هبة بريس - وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، وأدان “بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح”.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، دعا السيد غوتيريش “جميع الأطراف المعنية في بوركينافاسو إلى الامتناع عن العنف والسعي إلى الحوار”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد”، مضيفا أن “بوركينا فاسو تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد”.

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