تازة.. انتحار نزيلة بمستشفى ابن باجة شنقا في ظروف غامضة

ع محياوي - هبة بريس

اهتز أول أمس الجمعة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، على وقع حالة انتحار راح ضحيتها فتاة نزيلة بذات المستشفى بعدما أقدمت على وضع حد لحياتها شنقا حسب مصدر هبة بريس .

و أضاف ذات المصدر، أن الهالكة تم العثور عليها جثة هامدة معلقة بواسطة قماش داخل إحدى غرف المستشفى (الجناح)، ما خلف حالة استنفار قصوى بالمستشفى.

وقد تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بذات المستشفى، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المروع

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