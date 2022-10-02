الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة المدينة

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت سلطات ميناء طريفة الإسباني، ان الميناء قد اغلق في وجه الملاحة البحرية بسبب عاصفة الرياح القوية التي تضرب منطقة جبل طارق، وتعليق جميع الرحلات البحرية التي تربط بين طريفة وميناء طنجة المدينة.

في حين أن حركة الملاحة البحرية ونقل المسافرين تسير بشكل عادي على مستوى الخط الرابط بين الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط.

ووصلت قوة الرياح بالمضيق إلى سرعة 50 كلم في الساعة، وفق مديرية الأرصاد الجوية .

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