تصعيد جديد.. حزب مؤيد لسعيّد يستقبل مسؤولة بالبوليساريو

2022-10-02 / 17:00
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هبة بريس _ الرباط

رغبة منه في تأزيم الاوضاع وتعقيد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين أكثر مما هي عليه الان؛ استقبل رئيس حزب تونسي مؤيد للرئيس قيس سعيد مسؤولة بالبوليساريو جبهة الانفصالية،

ونشر مصدر صحفي تابع لجبهة العار صورا للأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، خلال استقباله لبات الرشيد، حيث أشارت إلى ان البريكي أكد “دعم حزبه للبوليساريو ”

وأكد ذات المصدر أن “البريكي” عبر عن “متابعته لتطورات القضية الصحراوية في ظل تغييرات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة”.

ويأتي اللقاء بعد أيام من انسحاب وفد مغربي من مؤتمر دولي للمناخ عُقد في مدينة “نابل” التونسية بسبب مشاركة مسؤولين في جبهة البوليساريو فيه.

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‫7 تعليقات

  1. عبيد فرنسا يتلقون الاوامر ويطبقونها.لو كان هاد الحزب عاقل لتكلم عن تلك الاوضاع التي يعيشونها الاخوان التونسيين.

  3. حزب مؤيد لتبون
    تبون هو رئيس تونس.
    احنا اللي للصحرا غادي نعطيوه طريحة بحال 1963 والسلام.

  4. ماذا تستطيع ان تقدم من دعم يا عبيد لبريكي وانت وبلادك غارقون في الديون واصبحتم تتسولون عند الكابرانات ليعطوكم ما تسدون به الرمق… لو ان الخوخ يعالج لكان عالج نفسه المغرب كبير عليكم يا اقزام القرن 21

  5. فاقد الشيء لا يعطي. تونس اليوم تتخبط في مشاكل اقتصادية و سياسية و اجتماعية فماذا عساها أن تقدم لجبهة العار. أضن أن هذا الزنديق تلقى بضع دولارات من الكابرنات لبيع بلده و مبادئه

  7. حكام مرتشون لاغير
    الراشي والمرتشي في جهنم
    رحمك الله يابنعلي انت كنت أعلم بهؤلاء.

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