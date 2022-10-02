تصعيد جديد.. حزب مؤيد لسعيّد يستقبل مسؤولة بالبوليساريو

هبة بريس _ الرباط

رغبة منه في تأزيم الاوضاع وتعقيد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين أكثر مما هي عليه الان؛ استقبل رئيس حزب تونسي مؤيد للرئيس قيس سعيد مسؤولة بالبوليساريو جبهة الانفصالية،

ونشر مصدر صحفي تابع لجبهة العار صورا للأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، خلال استقباله لبات الرشيد، حيث أشارت إلى ان البريكي أكد “دعم حزبه للبوليساريو ”

وأكد ذات المصدر أن “البريكي” عبر عن “متابعته لتطورات القضية الصحراوية في ظل تغييرات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة”.

ويأتي اللقاء بعد أيام من انسحاب وفد مغربي من مؤتمر دولي للمناخ عُقد في مدينة “نابل” التونسية بسبب مشاركة مسؤولين في جبهة البوليساريو فيه.

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