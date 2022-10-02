كورونا المغرب
الصورة مركبة

تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كورونا” دون وفيات

2022-10-02 / 15:52
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و264 ألفا و 972 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات استقر عند 16278 حالة، بعدما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 26 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من كوفيد19 إلى 1.248.580.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط تهريب حوالي 39 ألف أورو بمعبر باب سبتة

إحباط تهريب حوالي 39 ألف أورو بمعبر باب سبتة

2022-10-02 / 19:15
Photo of البيضاء : إشهار سلاح وظيفي لتوقيف ” مقرقب” هدد حياة المواطنين بسلاح أبيض

البيضاء : إشهار سلاح وظيفي لتوقيف ” مقرقب” هدد…

2022-10-02 / 16:14
Photo of جدل يرافق إلغاء نتائج مباريات للتوظيف بجامعة ابن زهر

جدل يرافق إلغاء نتائج مباريات للتوظيف بجامعة ابن زهر

2022-10-02 / 16:07
Photo of الأمير هشام يغني ويرقص على أنغام موسيقى “البيتلز” في كندا

الأمير هشام يغني ويرقص على أنغام موسيقى “البيتلز” في…

2022-10-02 / 15:09
Photo of بنخضراء: الأحرار منح المرأة والشباب المكانة التي يستحقانها

بنخضراء: الأحرار منح المرأة والشباب المكانة التي يستحقانها

2022-10-02 / 14:42
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-10-02 / 13:37
Photo of ” الريسوني “يرفض الخروج من زنزانته بسبب “التعذيب النفسي”

” الريسوني “يرفض الخروج من زنزانته بسبب “التعذيب النفسي”

2022-10-02 / 13:31
Photo of أكادير : ” TOTO ” يطلب دقيقة صمت على ضحايا احداث” بوليفارد البيضاء”

أكادير : ” TOTO ” يطلب دقيقة صمت على…

2022-10-02 / 13:20
Photo of نقابة تطالب بإعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة

نقابة تطالب بإعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة

2022-10-02 / 12:40
Photo of ” وهبي” ينهي جولته بالدول العربية الخاصة بتعميق التعاون

” وهبي” ينهي جولته بالدول العربية الخاصة بتعميق التعاون

2022-10-02 / 12:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق