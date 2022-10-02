تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كورونا” دون وفيات

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و264 ألفا و 972 حالة.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات استقر عند 16278 حالة، بعدما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 26 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من كوفيد19 إلى 1.248.580.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية

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