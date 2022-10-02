الأمير هشام يغني ويرقص على أنغام موسيقى “البيتلز” في كندا

هبة بريس _ الربا

ظهر الأمير هشام ، ابن عم الملك محمد السادس، في مقطع فيديو وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية “ارقصي واصرخي” لفرقة الروك البريطانية، مؤداة من طرف أحد مغني الشوارع في مدينة مونتريال الكندية.

وأرفق الأمير مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : “في كندا، ألقيت محاضرة في جامعة لافال حول كتابي الجديد “الديمقراطية الموروثة في الشرق الأوسط: تونس ومصر من منظور مقارن. »سأعود إلى هذا الموضوع لاحقا. في غضون ذلك، هذه هي الطريقة التي استرخيت بها في زاوية شارع في مونتريال. على الرغم من أنني كنت صدئًا بعض الشيء ، إلا أنني امتلكت الكرة! موسيقى الروك الكلاسيكية هي النوع الموسيقي المفضل لدي. استمتع بقليل من Twist and Shout

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