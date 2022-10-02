الأمير هشام يغني ويرقص على أنغام موسيقى “البيتلز” في كندا

2022-10-02 / 15:09
0
هبة بريس _ الربا

ظهر الأمير هشام ، ابن عم الملك محمد السادس، في مقطع فيديو وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية “ارقصي واصرخي” لفرقة الروك البريطانية، مؤداة من طرف أحد مغني الشوارع في مدينة مونتريال الكندية.

وأرفق الأمير مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : “في كندا، ألقيت محاضرة في جامعة لافال حول كتابي الجديد “الديمقراطية الموروثة في الشرق الأوسط: تونس ومصر من منظور مقارن. »سأعود إلى هذا الموضوع لاحقا. في غضون ذلك، هذه هي الطريقة التي استرخيت بها في زاوية شارع في مونتريال. على الرغم من أنني كنت صدئًا بعض الشيء ، إلا أنني امتلكت الكرة! موسيقى الروك الكلاسيكية هي النوع الموسيقي المفضل لدي. استمتع بقليل من Twist and Shout

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنخضراء: الأحرار منح المرأة والشباب المكانة التي يستحقانها

بنخضراء: الأحرار منح المرأة والشباب المكانة التي يستحقانها

2022-10-02 / 14:42
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-10-02 / 13:37
Photo of ” الريسوني “يرفض الخروج من زنزانته بسبب “التعذيب النفسي”

” الريسوني “يرفض الخروج من زنزانته بسبب “التعذيب النفسي”

2022-10-02 / 13:31
Photo of أكادير : ” TOTO ” يطلب دقيقة صمت على ضحايا احداث” بوليفارد البيضاء”

أكادير : ” TOTO ” يطلب دقيقة صمت على…

2022-10-02 / 13:20
Photo of نقابة تطالب بإعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة

نقابة تطالب بإعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة

2022-10-02 / 12:40
Photo of ” وهبي” ينهي جولته بالدول العربية الخاصة بتعميق التعاون

” وهبي” ينهي جولته بالدول العربية الخاصة بتعميق التعاون

2022-10-02 / 12:34
Photo of فرنسا تعلن عزمها ترحيل الإمام المغربي “حسن إيكويوسن”

فرنسا تعلن عزمها ترحيل الإمام المغربي “حسن إيكويوسن”

2022-10-02 / 11:35
Photo of تحلق لساعات.. تقرير عن المسيرات الجديدة في المغرب

تحلق لساعات.. تقرير عن المسيرات الجديدة في المغرب

2022-10-02 / 09:50
Photo of طقس الأحد : نزول قطرات مطرية و بروز رعد

طقس الأحد : نزول قطرات مطرية و بروز رعد

2022-10-02 / 09:01
Photo of العيون : الديستي والشرطة القضائية يفككان مصنع خاص بقوارب الهجرة السرية

العيون : الديستي والشرطة القضائية يفككان مصنع خاص بقوارب…

2022-10-01 / 21:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق