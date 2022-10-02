مونديال 2022 .. توقيع إعلان بين المغرب وقطر لتعزيز التعاون الأمني

2022-10-02 / 14:24
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هبة بريس _ رياضة

أعلنت قناة “بي إن سبورتس”، الأحد 2 أكتوبر 2022، توقيع “إعلان مشترك” بين قطر والمغرب، بخصوص “تبادل المعلومات” المتعلقة بتنظيم نهائيات كأس العالم، المرتقبة في دولة قطر، في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر 2022.

قالت قناة “بي إن سبورتس”، إن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه، الأحد 2 أكتوبر 2022، “يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وقطر، وتنفيذ كافة الخطط الرامية لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم، التي تستمر 28 يوما، فضلا عن الرفع من مستويات الأجهزة الأمنيّة المعنيّة بتأمين المونديال وضمان سلامة المشجعين”.

وكان وفد أمني مغربي قد زار قطر نهاية شهر ماي الماضي، ووقَف على الملاعب القطرية المستضيفة للمونديال، كما أن وفدا قطريا زار المغرب، وحضر نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، في ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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