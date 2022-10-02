درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين
هبة بريس
– وجدة 18 …….29
– بوعرفة 18…….. 30
– الحسيمة 18 …….. 26
– تطوان 17 ……… 28
– سبتة المحتلة 17 ……. 26
– مليلية المحتلة 19 …….27
– طنجة 19 …………33
– القنيطرة 18 ………32
– الرباط 18 ……….. 32
– الدار البيضاء 16 …… 30
– الجديدة 19 ……….. 32
– سطات 19 ……….34
– آسفي 19 ……….. 36
– خريبكة 16 ……….. 32
– بني ملال 17 …….. 32
– مراكش 19 ……….. 35
– مكناس 17 ………… 34
– فاس 17 ………….. 34
– إفران 12 ………….. 25
– تاونات 18 ……….. 33
– الرشيدية 19 ……… 30
– ورزازات 17……….31
– أكادير 18 ………… 36
– الصويرة 17………. 24
– العيون 20 ……….. 40
– السمارة 21 ………. 38
– الداخلة 20 ……….. 27
– أوسرد 26………… 38
– لكويرة 23 …………34
– ميدلت 12 ……….. 27
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