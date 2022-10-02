درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-10-02 / 13:37
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هبة بريس

– وجدة 18 …….29

– بوعرفة 18…….. 30

– الحسيمة 18 …….. 26

– تطوان 17 ……… 28

– سبتة المحتلة 17 ……. 26

– مليلية المحتلة 19 …….27

– طنجة 19 …………33

– القنيطرة 18 ………32

– الرباط 18 ……….. 32

– الدار البيضاء 16 …… 30

– الجديدة 19 ……….. 32

– سطات 19 ……….34

– آسفي 19 ……….. 36

– خريبكة 16 ……….. 32

– بني ملال 17 …….. 32

– مراكش 19 ……….. 35

– مكناس 17 ………… 34

– فاس 17 ………….. 34

– إفران 12 ………….. 25

– تاونات 18 ……….. 33

– الرشيدية 19 ……… 30

– ورزازات 17……….31

– أكادير 18 ………… 36

– الصويرة 17………. 24

– العيون 20 ……….. 40

– السمارة 21 ………. 38

– الداخلة 20 ……….. 27

– أوسرد 26………… 38

– لكويرة 23 …………34

– ميدلت 12 ……….. 27

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