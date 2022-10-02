سليمان الريسوني

” الريسوني “يرفض الخروج من زنزانته بسبب “التعذيب النفسي”

2022-10-02 / 13:31
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هبة بريس _ الربا

كشفت زوجة الصحفي السجين، سليمان الريسوني، إنه يعيش “أوضاعا صعبة” حيث يقضي حكما بالسجن خمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي”

وفي تدوينة على موقع فيسبوك كشفت زوجة الريسوني إنها ذهبت الجمعة لزيارته لكنه “امتنع عن الخروج من زنزانته” احتجاجا على ما يتعرض له.

وتابعت في تدوينتها أنه بعد عودتها للبيت اتصل بها الريسوني من السجن قائلا “خلود أنا أحتج، كما سبق ووضعت حياتي مقابل إنصافي، أنا أحتج على هذا الحزب السري الذي صورني عاريا ونشر ذلك، وعلى من جردني من روايتي ومذكراتي وأنكر ذلك، وعلى من يتجسس على مكالمتي الآن معك، أنا أحتج على هذا التعذيب النفسي الذي يُمارسُ في حقي، لهذا مزقي بطاقة الزيارة، ولا تضعي قدمك داخل السجن نهائيا، ثم انتبهي على حالك وعلى حال هاشم …” ثم أقفل الخط”

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