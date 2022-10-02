أكادير : ” TOTO ” يطلب دقيقة صمت على ضحايا احداث” بوليفارد البيضاء”

2022-10-02 / 13:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

شهدت مدينة أكادير التظاهرة الرياضية -رالي المغرب- بحضور عدد من الوجوه الفنية الشبابية، يوم أمس السبت 1 أكتوبر الجاري، بحضور أزيد من 70 الف متفرج .

‌ساحة الأمل فتحت فضاءها ، ليلة أمس السبت، بحضور الفنانين( طوطو، ودادا، وعبد الفتاح الجريني، وآية ناكامورا، وكريم خربوش المعروف بفرانش مونتانا، ودادجو، وأمينوكس، وديجي فان وديجي أيمون ولاليست طويلة.

هذا واستمتع الجمهور الشبابي مع أغاني مشهورة ل ” رابور طوطو ” وكانت المناسبة ان طالب هذا الأخير بدقيقة صمت على ضحايا مهرجان البولفار بالبيضاء، وهو ما إستجاب له الجمهور الشبابي.

ولم يشهد الحفل أي أحداث شغب، بسبب التواجد الأمني الكثيف، وكذلك التنظيم الجيد.

ومن المرتقب أن يحتفل شباب العيون حفل مماثل يوم 3 أكتوبر فيها فرقة كَناوة وووز كالي وسعيدة شرف، ومقرر السهرة أن تستمر ساعتين.

ومن بين الضيوف المقرر قدومهم من الخارج للتظاهرة الرياضية-الفنية لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينگ، ولاعب كرة القدم السابق الفرنسي تييري هنري، والممثل والفكاهي المغربي وحيد بوزيدي.

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