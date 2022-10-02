فرنسا تعلن عزمها ترحيل الإمام المغربي “حسن إيكويوسن”

2022-10-02 / 11:35
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستقوم بترحيل الإمام المغربي حسن إيكويوسن، وذلك بعد ان ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض عليه في العاصمة بروكسل.

وألقت الشرطة البلجيكية القبض على الإمام المغربي حسن إيكويسين بدون أي مفاجأت، بحسب مصدر بالشرطة الفرنسية اتصلت به وكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات من قناة BFMTV تفيد بأنه تم اعتقاله بفضل اتصالاته الإلكترونية.

واستهدفت مذكرة توقيف أوروبية الإمام المغربي بعد فراره من فرنسا التي تتهمه بترويج أفكار مخالفة لقيم الجمهورية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الجمعة “يسعدني أن السلطات البلجيكية ألقت القبض على إيكويوسن اليوم، وأشكره خالص الشكر”.

وأضاف أن “التهرب من قرار الطرد من التراب الوطني جريمة يدينها قانون العقوبات”.

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‫2 تعليقات

  1. هذا إن دل على شيء إنما ان الجنسية الفرنسية وجواز السفر الفرنسي لااااا قيييمة له وخصوووصا لو كان اصلك اجنبي…. الفاهم يفهم… ان شاء الله بسبب هذا تهوييييي قيمة وقوة ذاك الجواز الأسود

  2. نرفض ترحيله إلى المغرب…وليس الحكم على حرية التعبير هو المنفى في”دولة الحريات”..مع أنها سمحت لمجلة”شارل تبدو” بانتهاك الحقوق والمقدسات الإسلامية وحتى حرمة النبي صلى الله عليه واله وسلم….ولم تقم لا بمحاكمة ولا بترحيل العاملين في هذه المجلة التي تنشر الرذيلة والاخلاق الرديءة والكراهية الدينية.

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