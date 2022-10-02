فرنسا تعلن عزمها ترحيل الإمام المغربي “حسن إيكويوسن”

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستقوم بترحيل الإمام المغربي حسن إيكويوسن، وذلك بعد ان ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض عليه في العاصمة بروكسل.

وألقت الشرطة البلجيكية القبض على الإمام المغربي حسن إيكويسين بدون أي مفاجأت، بحسب مصدر بالشرطة الفرنسية اتصلت به وكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات من قناة BFMTV تفيد بأنه تم اعتقاله بفضل اتصالاته الإلكترونية.

واستهدفت مذكرة توقيف أوروبية الإمام المغربي بعد فراره من فرنسا التي تتهمه بترويج أفكار مخالفة لقيم الجمهورية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الجمعة “يسعدني أن السلطات البلجيكية ألقت القبض على إيكويوسن اليوم، وأشكره خالص الشكر”.

وأضاف أن “التهرب من قرار الطرد من التراب الوطني جريمة يدينها قانون العقوبات”.

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