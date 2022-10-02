بلاغ للسفارة المغربية في واغادوغو حول الوضع في بوركينافاصو

هبةبريس _ الرباط

أعلنت سفارة المملكة المغربية بواغادوغو، أنها تتابع عن كثب الوضع في بوركينا فاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة.

وأوضحت السفارة في بلاغ لها، أنها تطمئن على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينا فاسو، داعية المواطنين المغاربة المقيمين في بوركينافاصو، إلى البقاء في منازلهم وتوخي الحذر الشديد.

وأحدثت السفارة خلية تتبع، وتضع رقم الطوارئ التالي رهن الإشارة عند الضرورة: 22606418080+

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