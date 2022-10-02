ابن كيران: حزبنا لن يتجه للهامش أو يدعو للفوضى

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” جاء في إطار حركة مشاركة ومساهمة إلى جانب آخرين، خدمةٍ للوطن وتحسينا للأوضاع، مشددا أن حزبه، ورغم ما وقع له في شتنبر 2021، لن يتجه للهامش كما لن يعلن الثورة أو الخروج للشارع.

جاء ذلك في تعقيب لابن كيران، على مداخلة أعضاء “مصباح” سلا، خلال لقاء تواصلي عقده معهم، السبت فاتح أكتوبر 2022، حيث دعا أعضاء الحزب إلى أن يفهموا العالم وكيفية إدارته، وما الذي عليهم القيام لصالح الوطن والمواطنين الآن وفي المستقبل، وأن يؤطروا عموم الأعضاء على هذا.

وجدد الأمين العام التذكير بأن المرجعية الإسلامية، هي أصل ما نحن فيه ومجتمعون عليه، وأنها أولى الأشياء التي تحتاج إلى تذكير متواصل ومستمر، لأنها سبيل الحزب إلى الإصلاح، كما أنها دافعه وبوصلته، فهي، يردف ابن كيران في حديثه عن المرجعية، تتميز بالثبات وعدم التغير والتبديل، ذلك أنها قائمة على القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي تولى حفظه من كل تحريف.

وبخصوص النتائج الانتخابية والسياسية التي حققها حزب العدالة والتنمية،، قال ابن كيران، إن الوصول إلى نتائج إيجابية مشروط بالوضوح والصراحة مع الجميع، وأن يكون كلامنا فيما بيننا هو نفسه مع الآخرين.

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