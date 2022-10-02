ابن كيران: حزبنا لن يتجه للهامش أو يدعو للفوضى
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” جاء في إطار حركة مشاركة ومساهمة إلى جانب آخرين، خدمةٍ للوطن وتحسينا للأوضاع، مشددا أن حزبه، ورغم ما وقع له في شتنبر 2021، لن يتجه للهامش كما لن يعلن الثورة أو الخروج للشارع.
جاء ذلك في تعقيب لابن كيران، على مداخلة أعضاء “مصباح” سلا، خلال لقاء تواصلي عقده معهم، السبت فاتح أكتوبر 2022، حيث دعا أعضاء الحزب إلى أن يفهموا العالم وكيفية إدارته، وما الذي عليهم القيام لصالح الوطن والمواطنين الآن وفي المستقبل، وأن يؤطروا عموم الأعضاء على هذا.
وجدد الأمين العام التذكير بأن المرجعية الإسلامية، هي أصل ما نحن فيه ومجتمعون عليه، وأنها أولى الأشياء التي تحتاج إلى تذكير متواصل ومستمر، لأنها سبيل الحزب إلى الإصلاح، كما أنها دافعه وبوصلته، فهي، يردف ابن كيران في حديثه عن المرجعية، تتميز بالثبات وعدم التغير والتبديل، ذلك أنها قائمة على القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي تولى حفظه من كل تحريف.
وبخصوص النتائج الانتخابية والسياسية التي حققها حزب العدالة والتنمية،، قال ابن كيران، إن الوصول إلى نتائج إيجابية مشروط بالوضوح والصراحة مع الجميع، وأن يكون كلامنا فيما بيننا هو نفسه مع الآخرين.
7 تعليقات
مزال كات قول حزبنا لا يدعوا الى الفوضى. لقد خرجت بتقاعد لا يصدقه العقل. وفعلت ما فعلت بالطاقة والتقاعد وها انت وحزبك تريد العودة لاستكمال ما تبقى للفوضى.
مع العلم أنني لم ولن اتجه يوما ما الى مراكز الاقتراع لسبب واحد هو ان الاحزاب المغربية فاسد وعملة واحدة.
بن كيران تحد مبق يتيق فيك وسير في حالك دايتي 7مليون في الشهر
اودي الحزب ديالك إمشي الهوامش أو يندثر فذاك شأن لا يهمكم إلا أنتم.
و زعما الا ناديتي الى الفوضى…. راه حتى واحد مغا يتبعك. ..و سير قابل الفيرمات ديالك
بل حزبكم ذهب لمزبلة التاريخ السياسي
انت وحزبك الى مزبلة التاريخ
زعما غي كلتها غادي يتبعوك. راك بقيت وحيد بنفاقك المستمر،اللهم بعض المغفلين.
يكفيك ركوبك على 20 فبراير لتحقق احلامك و حلام مجموعتك.