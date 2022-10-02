المصارف المغاربية … أفضل 100 بنك في أفريقيا 2022

2022-10-02 / 09:17
1
هبة بريس _ الرباط

اصدرت مجلة أفريكان بيزنيس” تصنيف سنوي حديث تضمن 21 بنكا مغاربيا ضمن قائمة “أفضل 100 بنك في أفريقيا” لعام 2022،

وتشمل تلك القائمة 9 بنوك مغربية و6 بنوك جزائرية وأخرى تونسية، فيما غابت عن التصنيف البنوك الليبية والموريتانية.

وقالت المجلة المتخصصة في عالم المال والأعمال والاقتصاد في أفريقيا، إن أرباح تلك البنوك الإفريقية انتعشت بينما زاد كل من رأس المال والأصول في استطلاع هذا العام، حيث يعتمد التصنيف على المسح النسوي للبنوك في أفريقيا.

وبحسب معطيات التصنيف، حل المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا من حيث مجموع عدد الأبناك في القائمة، وتصدر “التجاري وفا بنك” المصارف المغاربية واحتل الرتبة الخامسة أفريقيا متراجعا بمركز واحد مقارنة مع تصنيف العام الماضي.

ويليه على التوالي في ترتيب الأبناك المغربية، كل من البنك الشعبي (8)، وبنك أفريقيا (10)، والشركة العامة المغربية للأبناك (25)، والقرض الفلاحي المغربي (31)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (35)، ومصرف المغرب (49)، والقرض العقاري والسياحي (52)، وصندوق التجهيز الجماعي (62).

واحتلت البنوك الجزائرية الرتبة الثانية مغاربيا رغم تساويها في مجموع عدد الأبناك التونسية، حيث حصل بنك الجزائر الخارجي على الرتبة 11 أفريقيا، والبنك الوطني الجزائري (12)، والقرض الشعبي الجزائري (20)، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (29)، وسوسيتي جينرال الجزائر (80)، وبي أن بي باريبا الجزائر (96).

أما بالنسبة للأبناك التونسية، فجاء بنك تونس العربي الدولي في المرتبة 38 أفريقيا، يليه البنك الوطني الفلاحي (45)، وبنك الإسكان (61)، وبنك الأمان (72)، والبنك التونسي (73)، والبنك التجاري (89).

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية بمشاركة المغرب

تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية…

2022-10-01 / 22:19
Photo of القرض الفلاحي للمغرب يحصل على علامة التدقيق والرقابة الداخلية

القرض الفلاحي للمغرب يحصل على علامة التدقيق والرقابة الداخلية

2022-10-01 / 15:10
Photo of سوق الصرف .. سعر الدرهم يرتفع مقابل الأورو

سوق الصرف .. سعر الدرهم يرتفع مقابل الأورو

2022-10-01 / 12:04
Photo of البنك الافريقي للتنمية يمنح قرضا للمغرب بحوالي 200 مليون أورو

البنك الافريقي للتنمية يمنح قرضا للمغرب بحوالي 200 مليون…

2022-09-30 / 13:01
Photo of استقر في 2%.. النمو الاقتصادي الوطني يسجل تباطؤا ملحوظا

استقر في 2%.. النمو الاقتصادي الوطني يسجل تباطؤا ملحوظا

2022-09-30 / 12:12
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والورق

تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والورق

2022-09-30 / 10:44
Photo of خبير عن حظر الصيد البحري : قرار صائب يهدف الى حماية الأنواع المهددة بالاختفاء

خبير عن حظر الصيد البحري : قرار صائب يهدف…

2022-09-29 / 22:10
Photo of الغازوال/ البنزين.. الحكومة تشتغل على توصيات مجلس المنافسة

الغازوال/ البنزين.. الحكومة تشتغل على توصيات مجلس المنافسة

2022-09-29 / 21:38
Photo of البرلمان الأوروبي يدعو لتعزيز العلاقات مع المغرب

البرلمان الأوروبي يدعو لتعزيز العلاقات مع المغرب

2022-09-28 / 23:31
Photo of “عملاق ياباني” في صناعة السيارات يعزز حضوره بالمغرب

“عملاق ياباني” في صناعة السيارات يعزز حضوره بالمغرب

2022-09-28 / 22:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق