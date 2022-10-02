إندونيسيا.. “مقتل” 127 شخصا خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم
أفادت وسائل إعلام إندونسية مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم
وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن “127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة”.
وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.
وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.
وأكدت المعلومات أن أنصار ناديي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.
كما أوضح مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.
ورغم ذلك، إلا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضا.
وأضافت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.
وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.
48 تعليقات
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
الكرة لم يستفيد منها المشجعين اي شيء سوء هدر المال وضياع الوقت ..
على الفريقين الخصمين تحمل المسؤولية القانونية في ما وقع ..
ما قامت به الشرطة جناية في حق المشجعين..
اللهم احسن عاقبة امورنا كلها ..
للاسف الشديد العرب والمسلمين يفتقد للروح الرياضية داخل الملاعب..
من يتحمل مسؤولية ما وقع من وفاة 127 داخل الملعب..
نهاية كروية حزينة لفقدان ازيد من 127 مشجع