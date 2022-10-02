إندونيسيا.. “مقتل” 127 شخصا خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم
أفادت وسائل إعلام إندونسية مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم
وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن “127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة”.
وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.
وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.
وأكدت المعلومات أن أنصار ناديي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.
كما أوضح مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.
ورغم ذلك، إلا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضا.
وأضافت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.
وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.
48 تعليقات
الكرة اصبحت تفرق بين الشعوب واليوم هي تقتل الشعوب من الافضل الاستغناء عن هذه اللعبة..
إندونيسيا بلد اسلامي ولكن لماذا وقع فيها هذا الحدث الرياضي..
اللهم ارحمهم جميعا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل..
الرياضة أخلاق سامية و تربية فاضلة وسلوك ..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الحدث الكروي المألم..
حدث مثل هذا يسيء بصمعة دولة إندونيسيا الإسلامية مؤسف جدا..
انا لله وانا اليه راجعون..
الشرطة أطلقت النار على الجمهور وتطور الأمر وتاجج ..
127 قتيلا والعدد مرشح للارتفاع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اسوء كارثة كروية بشرية ..
يجب ان ننهي كرة القدم لاننا تخسر ارواحا بسببها ..
كرة القدم مثل القتال الذي يقع في الحروب العسكرية..
اللهم ارحمهم واغفر لهم.يجب ان يقام حداد في اندونيسيا..
يجب معاقبة الشرطة التي أطلقت النار وقتلت المشجعين.كان يجب التعامل معهم بلابقة..
اللهم انا نسالك العفو والعافية والمغفرة..
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انا نسالك حسن الخاتمة يارب العالمين..
نتمنى ان يمنع الجمهور واقام المباريات بدونه في الملاعب..
مؤسف جدا ان يقع ذالك في بلاد المسلمين..