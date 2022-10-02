طقس الأحد : نزول قطرات مطرية و بروز رعد

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، نزول قطرات مطرية و بروز رعد محلي فوق كل من مناطق الأطلس، سهوله المجاورة، الجنوب الشرقي للبلاد و المنطقة الشرقية، حيث قد تمتد بعد ذلك ليلا نحو السهول الشمالية الغربية و الواجهة المتوسطية

وستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، شمال المنطقة الشرقية إضافة إلى الساحل المتوسطي، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية محليا بمنطقة طنجة، الأطلس و المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، الهضاب العليا الشرقية و السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين و 20و 25 درجة بداخل مناطق الغرب و اللوكوس، و ستكون ما بين 20و 31 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا خلال النهار، فستشهد ارتفاعا ملموسا فوق غالبية ربوع البلاد.

البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلا.

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