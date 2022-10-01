حفيظ دراجي يسقط مغمى عليه بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

هبة بريس - متابعة

فوجئ المشاهدون خلال مشاهدتهم مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية اليوم السبت بعدم إكمال المعلق الجزائري حفيظ الدراجي التعليق على اللقاء خلال الشوط الثاني.

وكشفت قنوات ”بي إن سبورتس“ على السبب الرئيسي وراء تغيير المعلق الجزائري حفيظ دراجي وتغييره من إكمال التعليق على الشوط الثاني لمباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، موضحة الدراجي أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تغييره سريعا من التعليق على الشوط الثاني للمباراة.

وقد تم نقل المعلق الجزائري الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية حيث

لم تكشف القناة القطرية حتى الآن عن التطورات الصحية للدراجي .

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