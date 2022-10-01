محمد جودار

خلفا لساجد..انتخاب محمد جودار أمينا عاما جديدا لحزب الاتحاد الدستوري

2022-10-01 / 22:56
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هبة بريس - متابعة

انتخب اليوم السبت القيادي بحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لمحمد ساجد.

وجاء انتخاب جودار بالإجماع بعد تنازل المرشحين الثلاثة وهم الحسن عبيبابة عضو المكتب السياسي للحزب، والشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد بنسعدي عضو المجلس الوطني للحزب.

وكان المؤتمر الوطني للحزب قد انطلق صباح اليوم السبت بالرباط، حيث ستستمر أشغاله إلى يوم غد الأحد لانتخاب باقي قيادات الحزب، لاسيما نائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب.

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