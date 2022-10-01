“شان 2022”..الأسود المحليين يتعرفون على منافسيهم بالمجموعة الثالثة
هبة بريس -
أسفرت قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2022” التي جرت مساء السبت بالجزائر، عن تواجد “الأسود المحليين” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من غانا السودان ومدغشقر.
وستجرى النسخة المقبلة من منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2023. حيث توجه المنتخب المحلي بلقب النسختين السابقتين .
وجاءت المجموعات على الشكل الاتي :
المجموعة الأولى: الجزائر، الموزمبيق، إثيوبيا، ليبيا.
المجموعة الثانية: السنغال، كوت ديفوار، أوغندا، الكونغو الديمقراطية.
المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، مدغشقر، السودان.
المجموعة الرابعة: موريتانيا، أنغولا، مالي.
المجموعة الخامسة: النيجر، الكونغو برازافيل، الكاميرون.
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2 تعليقات
إلا شاركوا ف هاد البطولة راه ماعندهم نفس
مشاركة المنتخب المغربي هي إهانة للمغرب والمغاربة وثاريخ المغرب،لانهم سيسبون ويشتمون مرة اخرى.