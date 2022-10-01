العيون : الديستي والشرطة القضائية يفككان مصنع خاص بقوارب الهجرة السرية
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، من تفكيك ورشة لصناعة القوارب المطاطية التقليدية الموجهة للاستعمال من قبل الشبكات الإجرامية المتخصصة في تنظيم عمليات الهجرة السرية.
وقد مكنت هذه العملية من توقيف أربعة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و42 سنة، في حالة تلبس بالعمل داخل منزل بحي “الوفاق” بمدينة العيون، تم تجهيزه كورشة مخصصة لتركيب قوارب مطاطية، يشتبه في كونها هي نفسها المستعملة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز أربعة (04) قوارب مطاطية مصنعة وجاهزة ومحركين بحريين، فضلا عن حجز لفافات من مادة بلاستيكية، بالإضافة إلى مواد ومعدات تستعمل في تفصيل القوارب المطاطية وخياطة ولصق أجزائها ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي امتدادات شبكات الهجرة السرية المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
10 تعليقات
كانوا يعدون العدة للتضحية بشباب البلاد.
عصابات يعيشون على حساب حياة الآخرين نتمنى من القضاء إصدار أحكام قاسية في حقهم
نشاط إجرامي يشجع الشباب على الارتماء في أحضان المجهول
الحمد لله أن بلادنا تتوفر على أجهزة أمنية رفيعة المستوى غالبا ما تفشل وتظبط مخططات إجرامية خطيرة.
كل الشكر لقوات الأمن لما يبذلونه من مجهودات لتفادي استفحال ظواهر تمس بأمن وسلامة المواطنين
يستحقون أقصى العقوبات لأنهم عناصر ضارة بالمجتمع كل الشكر والامتنان لرجال الأمن اللذين يفشلون مخططاتهم الإجرامية
الردع ثم الردع لمصاصي دماء الشباب الذين يغرر بهم ليجدوا أنفسهم في مواجهة الأمواج في عرض البحر
نتمنى أن تجتث هذه الظاهرة من جذورها لأنها باتت تشكل خطرا أودى وسيودي بحياة العديد من الشباب
حسبنا الله ونعم الوكيل في أناس يتاجرون في أرواح البشر.
نتمنى من عدالة المحكمة ألا تاخدها بهم رحمة ولا شفقة